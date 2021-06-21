Трассу Красноярск–Элита начнут реконструировать в конце июня

Реконструкция ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который курирует Александр Усс, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Подрядчика определили по результатам торгов. Цена контракта – 534,8 млн рублей.

Работа популярной «дачной» дороги разбита на четыре этапа. Начнётся реконструкция с перекрёстка дорог Красноярск–Элита и Еловое–станция Минино. Для начала появится одноуровневая развязка с обустроенными разворотными съездами и двумя автобусными остановками. Завершится этот этап в сентябре 2022 года.

Дальше работа пройдёт в районе остановки «Мясокомбинат». Специалисты выполнят сопряжение участка с улично-дорожной сетью Красноярска. Для этого сместят ось проектируемой автомобильной дороги и возведут новый параллельный мост через Бугач.

Трасса станет четырёхполосной с барьерными ограждениями, тротуарами, автобусными остановками, надземным пешеходным переходом, освещением, водоотводом.

Стоит отметить, что всего на трассе дорожники реконструируют восемь километров. Сроки сдачи — 2024 год, но губернатор поставил задачу закончить работы на год раньше.

Фото: krskstate.ru