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Трассу Красноярск–Элита начнут реконструировать в конце июня

Главная Общество
Красноярск
12:10 21 Июня 2021
общество, дороги, реконструкция
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Реконструкция ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который курирует Александр Усс, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Подрядчика определили по результатам торгов. Цена контракта – 534,8 млн рублей.

Работа популярной «дачной» дороги разбита на четыре этапа. Начнётся реконструкция с перекрёстка дорог Красноярск–Элита и Еловое–станция Минино. Для начала появится одноуровневая развязка с обустроенными разворотными съездами и двумя автобусными остановками. Завершится этот этап в сентябре 2022 года.

Дальше работа пройдёт в районе остановки «Мясокомбинат». Специалисты выполнят сопряжение участка с улично-дорожной сетью Красноярска. Для этого сместят ось проектируемой автомобильной дороги и возведут новый параллельный мост через Бугач.

Трасса станет четырёхполосной с барьерными ограждениями, тротуарами, автобусными остановками, надземным пешеходным переходом, освещением, водоотводом.

Стоит отметить, что всего на трассе дорожники реконструируют восемь километров. Сроки сдачи — 2024 год, но губернатор поставил задачу закончить работы на год раньше.

Фото: krskstate.ru

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