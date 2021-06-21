В Красноярске пройдёт литературный фестиваль для любителей фантастики

Красноярских любителей фантастики ждут 25 и 26 июня в государственной универсальной научной библиотеки края на фестиваль «Фантастика в Ветропыльске». Посетителей ждёт встреча с писателями-фантастами, лекции ученых-физиков о космосе, проза-слэм писателей-фантастов, круглый стол о представлении будущего общества в произведениях фантастов и музыкальный перформанс.

Литературный фестиваль приурочен к Всемирному дню фантастики и посвящен новым технологиям, космосу и будущему общества. Организаторами и идейными вдохновителями фестиваля стали читатели государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края Ольга Старынина и Роман Морячков.

Мероприятия будут проходить на разных площадках города Красноярска. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте государственной научной библиотеки Красноярского края.