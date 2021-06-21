«Когда загорелся храм, верующие пытались потушить огонь своими силами»: В Красноярском крае от удара молнии сгорел старинный храм

Вчера во время грозы и ливня в селе Большой Балчуг Сухобузимского района от удара молнии сгорела столетняя церковь.

Храм Покрова Богородицы, построенный в 1912 году, был недавно отреставрирован. Пожар начался в 10 часов вечера и до приезда пожарных тушился силами местных жителей. На тушение пожара привлекалось16 человек и 6 единиц техники.

При пожаре никто не пострадал, но здание церкви сгорело полностью. Церковная утварь практически не пострадала. Верующим удалось спасти.