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Лишённый водительских прав мужчина отработал 160 часов обязательных работ

Главная Общество
Красноярск
10:50 21 Июня 2021
общество, наказание, происшествия
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Житель края, лишённый водительских прав, отработал 160 часов обязательных работ за управление автомобилем, сообщается ГУФССП России по Красноярскому краю.

В отношении 37-летнего жителя города на контроле сотрудников отделения судебных приставов по г. Сосновоборску находилось исполнительное производство . Мужчину, лишённого права управления транспортными средствами, остановили дорожные полицейские за рулём автомобиля. Сотрудники ДПС составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, суд вынес наказание - 160 часов обязательных работ.

Судебный пристав-исполнитель вручил мужчине требование об исполнении административного наказания. Его гражданин полностью отработал в июне.

Кстати, с начала года в отделении судебных приставов по г. Сосновоборску окончено 78 исполнительных производств, должники привлекались к обязательным работам. При этом всего в крае обязательные работы исполнили 2 443 человека.

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