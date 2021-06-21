Лишённый водительских прав мужчина отработал 160 часов обязательных работ

Житель края, лишённый водительских прав, отработал 160 часов обязательных работ за управление автомобилем, сообщается ГУФССП России по Красноярскому краю.

В отношении 37-летнего жителя города на контроле сотрудников отделения судебных приставов по г. Сосновоборску находилось исполнительное производство . Мужчину, лишённого права управления транспортными средствами, остановили дорожные полицейские за рулём автомобиля. Сотрудники ДПС составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, суд вынес наказание - 160 часов обязательных работ.

Судебный пристав-исполнитель вручил мужчине требование об исполнении административного наказания. Его гражданин полностью отработал в июне.

Кстати, с начала года в отделении судебных приставов по г. Сосновоборску окончено 78 исполнительных производств, должники привлекались к обязательным работам. При этом всего в крае обязательные работы исполнили 2 443 человека.