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В Красноярске ведётся проверка по поводу пожара в одноэтажном бараке на улице Туристской

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Красноярск
10:40 21 Июня 2021
пожар, красноярск
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия расследует дело о гибели пожилой женщины во время пожара в одноэтажном доме на улице Туристской в Свердловском районе. На данный момент существует две версии, почему случился пожар – неисправная проводка и неосторожное обращение с огнём.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точные причины возникновения пожара и смерти женщины станут известны после экспертных исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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