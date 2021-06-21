В Красноярске ведётся проверка по поводу пожара в одноэтажном бараке на улице Туристской

Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия расследует дело о гибели пожилой женщины во время пожара в одноэтажном доме на улице Туристской в Свердловском районе. На данный момент существует две версии, почему случился пожар – неисправная проводка и неосторожное обращение с огнём.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точные причины возникновения пожара и смерти женщины станут известны после экспертных исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.