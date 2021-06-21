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Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребёнку

Главная Общество
Красноярск
10:10 21 Июня 2021
общество, происшествия, красноярск, мвд
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13 июня в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Красноярска поступило сообщение от матери 9-летнего мальчика. Оказалось, что неизвестная женщина причинила её ребёнку телесные повреждения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Виновной в преступлении оказалась ранее не судимая 35-летняя жительница города.

Так как ранее женщина уже была подвергнута административному наказанию по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои», было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления статьёй 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Предусматривается арест до трёх месяцев.

Фото: ruadvocate.ru

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