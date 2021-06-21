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С большинства улиц Красноярска откачали воду после воскресного ливня

Главная Общество
Красноярск
10:00 21 Июня 2021
красноярск, дождь
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске начали ликвидировать последствия ливня, обрушившегося на город 20 июня, сообщает мэрия на официальной странице в Инстаграм.

Самыми проблемными оказались ул. 78 Добровольческой бригады, проспект Мира, где два года во время ремонта строили ливневку, и ул. Партизана Железняка, где рабочим пришлось раздвигать бетонные блоки, которые мешали уходу воды. Ситуация там в ближайшее время ситуация нормализуется.

На Брянской и 2-ой Брянской из-за дождя грунт сошёл на проезжую часть. Коммунальщики будут работать до тех, пока не уберут последствия ливня со всех дорог города. До тех пор мэрия просит объезжать проблемные участки.

«Техника работает не только на известных проблемных участках, но и выезжает по заявкам, поступившим от службы 005 и в социальных сетях. Поэтому если оставляете пост в соцсетях, упоминайте социальные сети администраций районов. Они будут передавать информацию коммунальным службам. О больших лужах во дворах необходимо информировать управляющую компанию. Аварийные службы уже выехали по адресам, где наблюдаются подтопления подвальных помещений и подъездов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

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