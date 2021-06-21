С большинства улиц Красноярска откачали воду после воскресного ливня

В Красноярске начали ликвидировать последствия ливня, обрушившегося на город 20 июня, сообщает мэрия на официальной странице в Инстаграм.

Самыми проблемными оказались ул. 78 Добровольческой бригады, проспект Мира, где два года во время ремонта строили ливневку, и ул. Партизана Железняка, где рабочим пришлось раздвигать бетонные блоки, которые мешали уходу воды. Ситуация там в ближайшее время ситуация нормализуется.

На Брянской и 2-ой Брянской из-за дождя грунт сошёл на проезжую часть. Коммунальщики будут работать до тех, пока не уберут последствия ливня со всех дорог города. До тех пор мэрия просит объезжать проблемные участки.