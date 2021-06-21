В Ачинском районе 16-летний водитель мопеда допустил наезд на девятиклассника

По сообщению управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю 16-летний подросток недавно приобрёл по договору купли-продажи на собственные сбережения мопед. По окрестностям п. Малиновка парень катался без защитного шлема. Возле дворца культуры он допустил наезд на 14-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

За отсутствие права управления подростку грозит штраф до 15 000 рублей и 1 000 рублей штраф за отсутствие мотошлема.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Фото: vk.com/gibdd24