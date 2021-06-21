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У инспекторов государственного пожарного надзора МЧС России стало больше полномочий

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Красноярск
09:10 21 Июня 2021
общество, мчс, пожары
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон. Изменения в отдельные законодательные акты РФ внесены с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Изменения направлены на повышение оперативности органов дознания по установлению причин и виновников пожаров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по красноярскому краю.

Должностные лица госпожнадзора МЧС России получили право требовать документы, удостоверяющие личность граждан, которые подозреваются в совершении преступления, связанного с пожаром, для возбуждения дела об административном правонарушении.

Также сотрудники могут вызывать должностных лиц организаций и граждан для получения от них необходимых объяснений и документов при проверке заявлений и сообщений о происшествиях, преступлениях и в случае административных правонарушений, связанных с пожарами.

Кроме того, сотрудники ГПН могут запрашивать и получать от организаций персональные и медицинские данные граждан, погибших или пострадавших при пожаре.

Ещё должностные лица ГПН, не вызывая сотрудников полиции могут потребовать от граждан покинуть зону пожара.

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