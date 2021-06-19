"Единая Россия" выдвинула кандидатов на сентябрьские выборы и утвердила основные положения Программы

Партия "Единая Россия" провела свой предвыборный съезд 19 июня в Москве. Это важнейшее партийное мероприятие в преддверии стартующих сентябрьских выборов. На съезде были приняты все ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, утвержден список партийных кандидатов и основные направления Программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы.

В работе Съезда приняла участие делегация от Красноярского края. Это губернатор Красноярского края Александр Усс, первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко, секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко, депутаты Госдумы Виктор Зубарев и Раиса Кармазина, руководитель регионального исполнительного комитета партии Татьяна Пейпена, депутат Заксобрания Елена Пензина, депутаты Красноярского горсовета Александр Дроздов и Наталья Каптелинина, член местного отделения партии в Северо-Енисейском районе, заместитель главы района по социальным вопросам Евгения Михалева, секретарь первичного отделения №945 Боготольского района, глава Александровского сельсовета Наталья Никишина и секретарь первичного отделения №1684 Назаровского района, член Генерального совета партии Анна Табакова.

«Единая Россия» пойдет на выборы с народной программой. В ней будут отражены темы защиты и заботы о людях, развития регионов. В основе предвыборной программы партии – Послание Президента. Основные направления программы утверждены на съезде. После чего начнется ее обсуждение в регионах – все желающие смогут внести в программу свои предложения.

По итогам Съезда «Единая Россия» сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва. По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 21 (в 2016 году – 31 группа). В этом году Красноярский край вновь объединен с соседними Республиками – Хакасией и Тывой в одну региональную группу №5.

Список кандидатов от партии по региональной группе возглавил депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров. Также в региональной группе: экс-глава Тувы Кара-оол Шолбан, депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина, депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Протопопов, директор крестьянско-фермерского хозяйства Максим Аткнин, депутат Госдумы Петр Пимашков, секретарь реготделения Хакасии Сергей Можаров, депутат Заксобрания края Елена Пензина.

Кандидатами от партии по округам выдвинуты как опытные, зарекомендовавшие себя политики: Виктор Зубарев (Дивногорский одномандатный избирательный округ №56) и Юрий Швыткин (Красноярский одномандатный избирательный округ №54), так и новые лица для региона, например, депутат Госдумы Алексей Веллер (Енисейский одномандатный избирательный округ №57) и депутат Красноярского горсовета Александр Дроздов (Центральный одномандатный избирательный округ №55). Они завоевали доверие жителей края еще на этапе предварительного голосования и стали лидерами по количеству голосов.

Итоги съезда прокомментировал губернатор Красноярского края, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Усс.

«Съезд – это очень важное событие на нынешнем этапе развития нашей страны, коль скоро он определил и список тех, кто будет представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах, и сформулировал основные положения Программы партии. Для нас принципиально важно, что федеральный список возглавил прославленный министр, наш земляк Сергей Кужугетович Шойгу. В региональном списке есть и опытные политики, и новые имена. И это правильно. На Съезде выступил президент страны Владимир Владимирович Путин, и Программа «Единой России» будет, конечно же, базироваться на тех положениях, которые он озвучил, в своем Послании Федеральному Собранию. Именно это делает Программу абсолютно реалистичной. Мы ответим за те задачи, которые перед собой поставили и обязательно воплотим их в жизнь. Надо сказать еще и о том, что и положения Программы, и список прошли своеобразный народный экзамен через предварительное голосование. В крае в нем приняли участие порядка 160 тысяч человек, именно это дает мне основания считать, что на сентябрьских выборах будет одержана честная и уверенная победа», - отметил глава региона.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко отметил, что состав кандидатов «Единой России» действительно очень значительно обновился. В списках партии много новых лиц, до этого не участвовавших в выборах: общественников, волонтеров, представителей социальной сферы.