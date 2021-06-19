Сотрудники красноярского ГИБДД попросили родителей рассказать детям о правилах поведения на дороге

Сотрудники Красноярского ГИБДД рассказали родителям, как провести безопасное лето со своими детьми:

При пересечении дороги всегда смотреть по сторонам, не начинать движение, пока все автомобили на дороге не остановятся;

Не выходить из-за припаркованных транспортных средств на дорогу;

Велосипедистам и водителям самокатов спешиваться при пересечении дороги, использовать маршруты следования с учетом возраста;

Всегда надевать защитную экипировку, управляя средствами индивидуальной мобильности;

Использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

Инспекторы ГИБДД напоминают родителям о том, что детям следует напоминать правила дорожного движения перед каждой прогулкой и постоянно контролировать его местонахождение, ведь именно летом количество дорожный происшествий с участием детей. Указанные выше правила необходимо проговаривать с детьми перед каждой прогулкой.