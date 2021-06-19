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Сотрудники красноярского ГИБДД попросили родителей рассказать детям о правилах поведения на дороге

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Красноярск
19:15 19 Июня 2021
красноярск, гибдд, лето, дети
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Сотрудники Красноярского ГИБДД рассказали родителям, как провести безопасное лето со своими детьми:

  • При пересечении дороги всегда смотреть по сторонам, не начинать движение, пока все автомобили на дороге не остановятся;
  • Не выходить из-за припаркованных транспортных средств на дорогу;
  • Велосипедистам и водителям самокатов спешиваться при пересечении дороги, использовать маршруты следования с учетом возраста;
  • Всегда надевать защитную экипировку, управляя средствами индивидуальной мобильности;
  • Использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

Инспекторы ГИБДД напоминают родителям о том, что детям следует напоминать правила дорожного движения перед каждой прогулкой и постоянно контролировать его местонахождение, ведь именно летом количество дорожный происшествий с участием детей. Указанные выше правила необходимо проговаривать с детьми перед каждой прогулкой.

 

 

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