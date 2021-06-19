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В Хакасии будут судить отца погибших при пожаре детей

Главная Общество
Красноярск
18:00 19 Июня 2021
хакасия
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Следственный комитет Красноярского края и Республики Хакасия завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Таштыпского района. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 109 УК РФ, сообщается на сайте краевого следкома. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, оставил без присмотра зажигалку. В момент пожара в доме было трое детей.

4-летний сын мужчины взял опасный предмет и поджёг кресло. Ранее мальчик уже использовал зажигалку для своих «игр», мужчина знал об опасности повторения подобного, но ничего не сделал. Очаг возгорания находился рядом с диваном, где спали младшие дети вместе с отцом. Через какое-то время глава семейства проснулся и вывел детей на улицу. Мальчиков доставили в больницу, но спасти их не удалось.

Дело направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru

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