В красноярской «Планете» закрыли фуд-корты и детские площадки

19 июня в ТРЦ «Планета» закрыли фудкорт и детские площадки. Указ об этом подписал вчера губернатор края Александр Усс.

С сегодняшнего дня фудкорты будут работать только на вынос и в режиме доставки. Связано это с ужесточением антиковидных мер в Красноярске.

«Безопасность и комфорт гостей всегда являются приоритетом для ТРЦ «Планета». Здесь регулярно проводятся дополнительная дезинфекция общественных зон и очистка систем вентиляции и кондиционирования. На каждом входе в ТРЦ установлены санитайзеры с антибактериальным гелем для рук, также во всех магазинах работают рециркуляторы воздуха», – говорится в сообщении на сайте ТРЦ

Напомним, что в ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от коронавируса. Медпункт находится на втором этаже торгово-развлекательного центра. Вакцинироваться можно с 10 до 20 часов.

Фото: аккаунт ТРЦ «Планета» во «Вконтакте»