20 июня
Красноярск
погода +17 °C
72.22
 
€ 85.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярской «Планете» закрыли фуд-корты и детские площадки

Главная Общество
Красноярск
17:30 19 Июня 2021
красноярск, эпидемия
версия для печати Ico_print

19 июня в ТРЦ «Планета» закрыли фудкорт и детские площадки. Указ об этом подписал вчера губернатор края Александр Усс.

С сегодняшнего дня фудкорты будут работать только на вынос и в режиме доставки. Связано это с ужесточением антиковидных мер в Красноярске.

«Безопасность и комфорт гостей всегда являются приоритетом для ТРЦ «Планета». Здесь регулярно проводятся дополнительная дезинфекция общественных зон и очистка систем вентиляции и кондиционирования. На каждом входе в ТРЦ установлены санитайзеры с антибактериальным гелем для рук, также во всех магазинах работают рециркуляторы воздуха», – говорится в сообщении на сайте ТРЦ

Напомним, что в ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от коронавируса. Медпункт находится на втором этаже торгово-развлекательного центра. Вакцинироваться можно с 10 до 20 часов.

Фото: аккаунт ТРЦ «Планета» во «Вконтакте»

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: "Единая Россия" выдвинула кандидатов на сентябрьские выборы и утвердила основные положения Программы

"Единая Россия" выдвинула кандидатов на сентябрьские выборы и утвердила основные положения Программы

19 Июня 2021 г.
19 июня в Москве состоялся XX Съезд партии
Новости Красноярска: Сотрудники красноярского ГИБДД попросили родителей рассказать детям о правилах поведения на дороге

Сотрудники красноярского ГИБДД попросили родителей рассказать детям о правилах поведения на дороге

19 Июня 2021 г.
Это поможет уберечь ребёнка от происшествий на дороге
Новости Красноярска: В Хакасии будут судить отца погибших при пожаре детей

В Хакасии будут судить отца погибших при пожаре детей

19 Июня 2021 г.
Пьяный мужчина оставил без присмотра зажигалку
Новости Красноярска: В Саяно-Шушенском заповеднике засняли семейство медведей

В Саяно-Шушенском заповеднике засняли семейство медведей

19 Июня 2021 г.
Мать-медведица показала молодым медвежатам их будущий дом
Новости Красноярска: Красноярец предстанет перед судом за распространении порнографии

Красноярец предстанет перед судом за распространении порнографии

19 Июня 2021 г.
Жителя Зеленогорска будут судить за распространение порнографии. Оперативники зеленогорского МВД установили, что 51-летний местный житель размещал порновидео в соцсетях, под вымышленным именем. Мужчина распространял запрещенные файлы в открытом доступе с августа 2019 по апрель...
Новости Красноярска: Жительница Красноярска победила в конкурсе, посвящённом ЕВРО-2020

Жительница Красноярска победила в конкурсе, посвящённом ЕВРО-2020

18 Июня 2021 г.
Всероссийский конкурс «Письмо сборной» проводился «Почтой России»
Новости компаний
17/06
«Красноярский цемент» награжден за эффективную работу в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

16 Июня 2021 г.
Он побил рекорд француза Мишеля Платини
Новости Красноярска: «Красный Яр – 2006» и «Енисей-СТМ» одерживают победы на турнире в Зеленограде

«Красный Яр – 2006» и «Енисей-СТМ» одерживают победы на турнире в Зеленограде

14 Июня 2021 г.
Во всероссийском турнире принимают участие 16 команд
Новости Красноярска: Уровень енисейской воды снизился на 1,7 сантиметра

Уровень енисейской воды снизился на 1,7 сантиметра

14 Июня 2021 г.
Он упал до отметки 443,1 сантиметра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru