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В Саяно-Шушенском заповеднике засняли семейство медведей

Главная Общество
Красноярск
15:00 19 Июня 2021
в красноярском крае, медведь, заповедник
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Фоторегистраторы Саяно-Шушенского заповедника засняли прогулку мамы-медведицы с медвежатами. На видеозаписях медвежата неуклюже следуют за самкой, стараясь не отставать. Мать показывает «детишкам» еду, учит быть хищниками, передаёт свой опыт.

Обычно, роды у медведиц приходятся на февраль, однако возможно появление медвежат в январе и марте. Рождаются медвежата с весом в 500-600 граммов, и к моменту выхода из берлоги весят от трех до пяти килограммов.

Взрослыми медвежата станут в возрасте от трёх-пяти лет. До четырех лет они активно растут и их матерям требуется набрать достаточный вес, примерно 100 кг, и соответствующие жировые запасы, чтобы в течение двух-трех месяцев кормить в берлоге рожденных медвежат, находясь в спячке.

Фото: скриншот с видео «Саяно-Шушенского» заповедника

Напомним, что недавно медведя видели в одном из районов Железногорска.

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