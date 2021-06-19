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Красноярец предстанет перед судом за распространении порнографии

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Красноярск
13:35 19 Июня 2021
красноярск, полиция, соцсети
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Жителя Зеленогорска будут судить за распространение порнографии. Оперативники зеленогорского МВД установили, что 51-летний местный житель размещал порновидео в соцсетях, под вымышленным именем. Мужчина распространял запрещенные файлы в открытом доступе с августа 2019 по апрель 2020.

Сейчас любитель порнографии помещён под подписку о невыезде. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 242 УК РФ. Максимальное наказание за подобное преступление – 6 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд.

Фото: maxpixel.freegreatpicture.com
 

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