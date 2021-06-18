Жительница Красноярска победила в конкурсе, посвящённом ЕВРО-2020

Красноярка Алина Ружицкая стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Письмо сборной», который прошел в преддверии чемпионата ЕВРО-2020.

Как рассказали в пресс-службе Почты России, конкурс выиграли 15 человек из 11 регионов страны. Победителей определило жюри, в состав которого вошли лучшие футболисты и легенды российской команды. Авторы самых трогательных посланий получили призы: 9 мячей и 6 футболок с автографами сборной.

«Мы благодарим всех болельщиков за поддержку. Этот месяц был очень важным и определяющим для сборной России с точки зрения подготовки к играм чемпионата Европы. И письма, которые мы получали со всех уголков нашей страны, в том числе позволили создать правильный эмоциональный настрой для команды. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы оправдать ваше доверие на таком крупном турнире!», - прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, что недавно 11-летний Данил Будников их Красноярска стал хранителем мяча ЕВРО-2020.