«Единая Россия» за пять лет выполнила предвыборную Программу в сфере образования и здравоохранения

За пятилетний период “Единой России” удалось успешно реализовать предвыборную программу в области здравоохранения и образования. Это позволило оперативно отреагировать на вызовы, связанные с пандемией коронавируса.

За основу «Единая Россия» взяла стратегический президентский курс в области здравоохранения. В регионах успешно реализуются партийные программы, открывают ФАПы. Благодаря инициативам ЕР, улучшено законодательство в сфере обеспечения лекарственными средствами. В строительство инфекционных стационаров партия вложила 18 млрд руб.

Большое внимание было уделено и образованию, ЕР выступила организатором акции “Помоги учиться дома”. Это позволило более полумиллиону учащихся и педагогов по всей России получить компьютеры и планшеты для дистанционного обучения.

При участии партийного проекта «Новая школа» с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено ещё более 1300 — больше, чем на миллион мест.

С 2020 года успешно реализуется программа «Сельский учитель», благодаря которой молодые учителя, переехавшие в сельскую местность, получают один миллион рублей молодым. Кроме этого, партия продолжает реализацию программы «Школьный автобус». С 2016 года в регионы их поставлено более девяти тысяч. Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тысяч таких автобусов.

Ещё одним решением, которое было принято при непосредственном участии «Единой России», стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению Президента – его теперь получают 7,3 млн учеников.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Виктор Кардашов отмечает, что в Красноярском крае развитию и поддержке сферы образования также уделяется большое внимание.

- Фракция «Единой России» в Заксобрании постоянно держит на контроле вопрос строительства новых школ. За последние четыре года у нас появилось 18 современных школ на 8 975 мест. Капитально отремонтировано за счет краевого бюджета 23 школы. Также существует краевая программа по замене школьных окон, кровли. Материально-технической базе уделяется постоянное внимание. При поддержке фракции в крае сформировался целый пакет законопроектов, которые касаются вопросов образования, защиты детей. Постоянно идет работа над краевым законом об образовании, вносятся изменения. Актуальными сейчас являются вопросы организации горячего питания, оплаты труда классным руководителям. На ближайшей сессии мы примем вопрос о доплате по коммунальным платежам руководителям школ и их заместителям, - отметил Виктор Кардашов. – Приняты и уточнены законы по организации летнего отдыха, которые связаны с питанием детей, страдающих ОВЗ. Комитет Заксобрания по образованию, культуре и спорту, в который входит большинство членов партии «Единая Россия», и я, как координатор проекта «Новая школа», постоянно занимаемся этими вопросами.

Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.