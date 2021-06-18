На XIV Красноярской музейной биеннале «Зеркальные нейроны» стартовал поддержанный РУСАЛом волонтёрский проект

Компания РУСАЛ в рамках грантового конкурса «Помогать просто» поддержала школу медиаторов Музейного центра «Площадь Мира». Основной идеей проекта «Добровольное искусствоведение» является просвещение красноярцев в области современного искусства и музейного дела.

В рамках проекта волонтеры с апреля по июнь погружались в искусство и музейное дело. Они изучали коллекцию современного искусства Музейного центра «Площадь Мира», узнали нюансы музейно-выставочного дела, особенности коммуникационных стратегий и образовательных подходов (теория и практика) к современному искусству. Волонтеры музейного центра стали медиаторами - посредниками между искусством и зрителем. На участие в проекте заявились 167 красноярцев разного возраста. Из них были отобраны 60 человек, которые стали медиаторами-волонтёрами.

В рамках проекта медиаторы создали собственную выставку из фондов современного искусства музея, которая экспонируется в рамках XIV Красноярской музейной биеннале «Зеркальные нейроны». Выставка получила название «ПолиЭкран». Полностью созданная волонтёрами концепция заключается в раскрытии тем от каждого медиатора – они как множество нейронов действуют по-разному, но говорят об одном. Их главная миссия заключается в простом объяснении сути искусства всем гостям музея.

Программа «Помогать просто» направлена на достижение одной из приоритетных целей социальных инвестиций РУСАЛа, заложенных еще основателем компании, — развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Она создана, чтобы каждый активный и неравнодушный житель городов присутствия РУСАЛа смог реализовать себя через волонтерские проекты.

- РУСАЛ регулярно поддерживает культурные и волонтерские инициативы. Проект «Добровольное искусствоведение» призван просвещать красноярцев в области современного искусства и музейного дела. Ведь не все являются знатоками современного искусства и хорошо в нем разбираются. А с волонтерами-медиаторами войти в этот мир будет легче, получится расширить свой кругозор, понимать искусство лучше и себя. Приобщайтесь к искусству, зовите в музей друзей, знакомых, родственников. А волонтеры помогут понять и полюбить современное искусство, - прокомментировал заместитель директора по связям с государственными органами и специальным проектам алюминиевого дивизиона РУСАЛа Александр Дроздов.

Программы поддержки волонтерских сообществ в городах присутствия РУСАЛа включены в социальную политику компании её основателем Олегом Дерипаска. В 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»