В Красноярске построят дороги к Восточному входу на "Столбы"

Мэр города рассказал в своём instagram, как идёт подготовка к продлению автобусного маршрута до Восточного входа на "Столбы".

—Один из важных инженерных объектов – мост через реку Моховая на ул. Базайской. Его уже ремонтируют. Сейчас идёт строительство разворотного кольца для общественного транспорта возле лагеря «Гренада». Сюда мы продлим автобус, а рядом с поворотом на Восточный вход обустроим остановку. Также около «Гренады» сделаем и парковку для автомобилей. Вдоль всей улицы обустраивается тротуар, а позже локально отремонтируем и проезжую часть, — сообщил в своём блоге Сергей Ерёмин.

Кстати, все работы планируется завершить до конца лета.

Фото: instagram.com/eremin__krsk