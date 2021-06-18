В Красноярске приостановят работу детские развлекательные центры

В Красноярском крае из-за увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор рекомендовал внести изменения в указ губернатора об антиковидных мерах, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Уже завтра, 19 июня, приостановят работу детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в ТРЦ, фуд-корты в ТРЦ смогут работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки заказов. Также будет ужесточён контроль за соблюдением масочного режима и санитарных норм.

Фото: yur-gazeta.ru