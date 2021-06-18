В красноярских автобусах ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

В красноярском общественном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима. В городе отмечается рост числа заболевших коронавирусом, и несоблюдение масочного режима в автобусах играет в этом не последнюю роль.

«Многие решили, что коронавирус закончился и утратили бдительность. А ведь при тесном контакте, например, в автобусах, риск инфицирования многократно возрастает. Если пассажир не носит маску или надевает ее неправильно, оставляя нос открытым, он может заразить окружающих. Очень важно сейчас не отступить, а усилить противоковидные меры – обязательно носить защитные маски, особенно в транспорте, и чаще мыть руки после каждой поездки», – отметила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Красноярского края Елена Тихонова.

С прошлого года департамент транспорта и полиция привлекают нарушителей, снимая транспортные средства с маршрута и составляют административные протоколы. Информацию о нарушениях департамент получает в том числе и из социальных сетей. Сегодня проверка коснулась автобусов № 6, 30, 49, 63, 71, 77, 81, 83, 98 в Центральном и Советском районах.

За неправильное использование защитной маски инспекторы выносили предупреждение. За ее отсутствие штрафы нарушителям, а сами автобусы, где были отмечены нарушения, снимали с линии. Также в автобусах проверили наличие средств профилактики коронавируса – наличие дозаторов с антисептиками в салонах и специальных наклеек с информацией.

«Несмотря на непрекращающиеся рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, пассажиры расслабились, многие отказываются надевать маски, в последнюю неделю участились конфликты с экипажами. Сегодня за первые полчаса рейда было составлено два протокола на пассажиров, один на водителя, с линии снято 4 автобуса маршрутов №№ 6, 63, 77, 98 за отсутствие масок у пассажиров», – сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Всего с начала пандемии было проведено 1 500 рейдов, проверено более 4 000 транспортных средств, с линии снято более 550 автобусов и троллейбусов, а в отношении пассажиров и экипажей городского транспорта было составлено 127 протоколов за несоблюдение масочного режима.