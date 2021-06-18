«Нордстар» первым в России внедрил систему виртуальной реальности при подготовке экипажей

Авиакомпания «Нордстар», входящая в группу компаний «ГМК «Норильский никель», внедрила новую систему дополнительной подготовки членов летных и кабинных экипажей. Речь о сверхсовременной обучающей VR-платформе, разработанной специалистами Tengo Interactive.

Суть системы – в полностью смоделированном салоне самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Нордстар». В VR-платформе анимированы 180 пассажиров, активны все детали внутри салона самолета от дверок багажных полок до аварийно-спасательного оборудования, их можно брать в руки, передвигать, а отдельные элементы, такие как кислородная маска, огнеупорные перчатки и дымозащитный капюшон – даже надевать на себя с сохранением полного ощущения реальности. Такая технология перенесена из компьютерных игр и впервые в России будет использоваться для обучения летного персонала авиакомпании.

«Применение новых технологий подобной VR дает возможность авиакомпании, подходить к обучению персонала более технологично, а экипажу применить теоретические знания на практике в максимально приближенных к реальности условиях. Такие разработки должны применяться в авиации повсеместно. Это безусловно поможет обеспечивать должный уровень подготовки экипажей и сохранять уровень безопасность полетов на высоком уровне», - прокомментировал новацию руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

С помощью системы виртуальной реальности можно отработать нештатные ситуации на борту, применение аварийно-спасательного оборудования, действия в случае разгерметизации, а также в случае аварийной посадки воздушного судна и эвакуации пассажиров. Пилоты и бортпроводники смогут применить свои теоретические знания, смоделировав любую ситуацию на борту. В компании при этом отметили, что комплекс учебно-тренировочных средств не заменяет традиционный подход. Аппаратура может применяться для визуализации не только виртуальной реальности, но и дополненной и смешанной реальности.

«Интеграция виртуальной реальности в авиацию способна привести к стремительному прогрессу в сфере подготовки летного персонала, именно поэтому мы первыми приняли решение внедрить в качестве дополнительного обучения сотрудников авиакомпании использование сверхсовременной VR-платформы», - заявил генеральный директор авиакомпании Леонид Мохов.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»