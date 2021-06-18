Ещё шесть приусадебных участков в Красноярском крае освободились от воды

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю, за сутки освободились от воды шесть приусадебных участков. Подтопленных жилых домов по-прежнему нет. Участки в Ермаковском, Шушенском, Емельяновском, Березовском, Саянском районах и 475 участков в Красноярске остаются подтопленными.

170 стационарных постов Росгидромета определено для мониторинга за уровнем воды. 45 человек, 18 единиц техники и плавсредств задействованы для ликвидации последствий паводка. Также населению оказывается адресная помощь.