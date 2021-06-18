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Скелетониста Александра Третьякова наградят знаком «За заслуги перед городом Красноярском»

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Красноярск
13:53 18 Июня 2021
награды и премии, спорт, красноярск, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубков мира по скелетону Александр Третьяков будет награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Красноярском» II степени. Решение принял Горсовет.

Награду Третьяков может получить в ближайшее время – в дни празднования Дня города.

«Я родился в Красноярске, живу здесь, тренируюсь, никуда не уехал. Мне нравится этот город. Я люблю здешнюю природу и людей. Родное место дает силы. За границей хорошо, красиво, но сердце тоскует. Хочется к семье. Сейчас я живу на Взлетке, а все детство прошло в Ленинском районе на ул. Борисевича, в Черемушках. И есть куда двигаться. Что должен сделать настоящий мужчина? Посадить дерево, построить дом и родить сына. Деревьев я много посадил, квартиру купил, сына еще не вырастил. Так что все еще впереди!», - поделился впечатлениями от новости Третьяков.

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