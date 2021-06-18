Скелетониста Александра Третьякова наградят знаком «За заслуги перед городом Красноярском»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубков мира по скелетону Александр Третьяков будет награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Красноярском» II степени. Решение принял Горсовет.

Награду Третьяков может получить в ближайшее время – в дни празднования Дня города.

«Я родился в Красноярске, живу здесь, тренируюсь, никуда не уехал. Мне нравится этот город. Я люблю здешнюю природу и людей. Родное место дает силы. За границей хорошо, красиво, но сердце тоскует. Хочется к семье. Сейчас я живу на Взлетке, а все детство прошло в Ленинском районе на ул. Борисевича, в Черемушках. И есть куда двигаться. Что должен сделать настоящий мужчина? Посадить дерево, построить дом и родить сына. Деревьев я много посадил, квартиру купил, сына еще не вырастил. Так что все еще впереди!», - поделился впечатлениями от новости Третьяков.