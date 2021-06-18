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Красноярские спортсмены получили новые сноуборды

Главная Общество
Красноярск
14:00 18 Июня 2021
общество, спорт, спортсмены
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40 сноубордов, предназначенных для акробатических дисциплин, получили воспитанники Красноярской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Новый инвентарь протестируют и распределят между спортсменами, об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Ребята смогут опробовать новые доски на заснеженных склонах красноярской «Сопки». Снег подготовили специалисты Регионального центра спортивных сооружений. Это уникальные условия для Красноярска. Собранного и законсервированного снега спортсменам хватит на три недели тренировок.

Кстати, директор спортшколы Марк Пнёв рассказал, что два спортсмена уже в ближайшее время примут участие в тренировках на Камчатке и будут на ледниках и вулканах тестировать новое оборудование.

 — Мы уже передали новые клюшки юным хоккеистам в Ачинске и Саянском районе. А сегодня вручили 40 сноубордов, этот спортивный инвентарь позволит молодым спортсменам качественно тренироваться и повышать своё спортивное мастерство. Мы уже третий год реализуем федеральный проект «Спорт – норма жизни» и по поручению губернатора работаем с федеральным центром по привлечению различных источников финансирования для развития спорта, — отметил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Стоит отметить, что в течение года в спортшколы Красноярского края поступят более 400 единиц оборудования: комплекты для спортивной борьбы, сани, комплекс для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности.

Фото: krskstate.ru

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