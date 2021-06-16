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В Козульском районе мужчина убил приятеля из-за ревности

Главная Общество
Красноярск
16:38 16 Июня 2021
убийство, происшествие
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11 июня Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия получил сообщение о том, что в одном из домов поселка Кедровый Козульского района обнаружено тело 36-летнего мужчины, сообщает пресс-служба краевого следкома.

В ходе расследования выяснилось, что погибшего убил его 44-летний приятель, во время застолья. Обвиняемый приревновал гостя к своей сожительнице, поскольку ранее они проживали вместе. В результате конфликта преступник взял кочергу и ударил ей приятеля по голове. Мужчина погиб на месте.

Злоумышленник задержан. Его обвиняют по статье ч. 4 ст. 111 УК. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства дела. 

Фото: krk.sledcom.ru

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