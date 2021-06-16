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В Свердловском и части Кировского района не будут массово отключать холодную воду 18-20 июня

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Красноярск
16:19 16 Июня 2021
ремонт, красноярск, коммунальное хозяйство
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Слесари КрасКом закончили плановые работы по подготовке к зиме насосов и электрики на водозаборе острова Отдыха. Это значит, что масштабных отключений холодной воды на правобережье 18—20 июня не будет, говорится на сайте компании.

«Мы приносим красноярцам извинения за временные неудобства, без которых не обходиться подготовка коммунальной инфраструктуры к работе в условиях зимы, — отмечает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров. — Чтобы сократить сроки и зоны отключения холодной воды, сейчас наши инженеры и технологии прорабатывают технические варианты выполнения всего запланированного объема работ на летную ремонтную кампанию в аналогичном формате и на других водозаборах КрасКом».

Замена запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения будет выполняться в формате локальных отключений холодной воды по шести адресам в Свердловском и части Кировского районов:

17 июня, с 10.00 до 14.00: 

  • ул. Гастелло, 23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42;
  • пер. Маяковского, 1,1а,4;
  • ул. Щорса, 6,8,10,12,14,16, 20, 22, 24, 18;
  • ул. Павлова, 7,9, 11,13,15,19, 17;
  • ул. Щербакова, 1,2,3,5,7,8,13,15, 9, 11, 12.

22 июня, с 10.00-16.00:

 

  • ул. Павлова, 23, 23-а, 27, 44, 46, 50;
  • ул. Транзитная 34, 36.

Из-за работ в водопроводных колодцах на ул. Гастелло, 34 и ул. Павлова, 44 будет ограничено движение транспорта.

На период ремонтных работ жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой водой.

Фото: КрасКом

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