В Красноярске появятся новые платные парковки

На данный момент специалисты монтируют платёжные терминалы. Платные стоянки появятся на набережной вдоль кинотеатра «Синема парк» и в районе площади Революции. По планам парковки должны заработать к 1 июля. Отвечает за организацию МАУ «Красноярский городской парк».

Кстати, стоит отметить, первые 7 минут на стоянке не оплачиваются.

В районе площади Революции первые пять часов будут оплачиваться 30 рублей/час, сутки – 150 рублей. На набережной в районе речного вокзала и кинотеатра «Синема парк» первые три часа будут стоить 30 рублей/час, далее – 100 рублей с правом парковки на весь день. Для людей с ограниченными возможностями стоянка будет бесплатной.

Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Фото: tvk6.ru