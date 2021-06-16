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В мэрии наградили банковских работников, предотвративших кибермошенничество

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Красноярск
16:30 16 Июня 2021
красноярск, банки, награда
Фотография © admkrsk.ru
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11 сотрудников различных красноярских банков получили благодарственные письма главы города за защиту средств горожан от преступных посягательств и за личное участие в недопущении случаев кибермошенничества.

Чем больше цифровые технологии проникают в нашу жизнь, тем чаще их используют преступники для обмана граждан. Бдительность сотрудников финансовых организаций является важным фактором для борьбы с такими нарушениями. Банковские служащие, награждённые сегодня, не допустили переводы средств мошенникам, которые представлялись работниками служб безопасности или органов внутренних дел.

Чтобы распознать случаи мошенничества, банковским специалистам часто приходится выступать в роли психологов, если возникло подозрение в том, что вкладчик банка поддался обману. Сотрудник может связаться с родственниками потерпевшего, якобы попавшими в беду и нуждающимися в немедленном денежном переводе, чтобы удостовериться, что с ними на самом деле всё в порядке.

Кроме того, сотрудники постоянно проводят с клиентами беседы о финансовой грамотности, объясняют, как обезопасить себя от киберпреступников. Актуальность таких бесед сегодня велика.

«Тенденция к росту количества таких преступлений, к сожалению, сохраняется. Каждый день у нас в городе их регистрируется около пяти. Поэтому, я прошу вас продолжать работу по защите средств горожан, мы должны помочь красноярцам не попасть в такие неприятности», – заявил заместитель главы города – руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов.

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