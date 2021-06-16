28 жителей края старше 50 лет открывают свой бизнес с господдержкой

На сайте правительства Красноярского края сообщается, что 28 жителей Красноярского края старше 50 лет в этом году получили финансовую поддержку от службы занятости и стали предпринимателями. Каждый нашёл дело по душе: кто-то занялся разведением птицы, некоторые пчеловодством, производством деревянных изделий, ремонтом автомобилей, кто-то принял решение открыть парикмахерскую, агентство праздника и т.д.

Стоит напомнить, что услуга по содействию самозанятости включает в себя консультации по вопросам бизнес-планирования и ведения своего дела, финансовую помощь, которая варьируется в зависимости от места проживания (от 189 до 262 тысяч рублей).

Фото: 24rus.ru