В ТРЦ «Планета» открылся прививочный кабинет вакцинации от коронавируса

По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса в ТРЦ «Планета» открылся первый внебольничный прививочный кабинет вакцинации от коронавируса. Расположен он на втором этаже, рядом с парком развлечений «Космик».

– Для удобства красноярцев мы решили по примеру крупных российских городов открыть такие внебольничные пункты, чтобы, не планируя день и даже точное время, любому можно было прийти и поставить прививку. Я знаю, что многие жители города не могут посетить поликлинику в силу рабочей занятости. Скоро такие кабинеты появятся на железнодорожном вокзале, а и в ТРЦ на правом берегу Красноярска, — рассказал глава региона.

Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Фото: krskstate.ru