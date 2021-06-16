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Начальником Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» назначен Алексей Туманин

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Красноярск
14:20 16 Июня 2021
назначение, руководитель, железные дороги
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Алексей Туманин, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Красноярской железной дороги, назначен начальником Красноярской железной дороги.

Нового руководителя представил 16 июня в Красноярске генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Красноярской железной дороги с участием губернатора Красноярского края Александра Усса, главы Республики Хакасии Валентина Коновалова, председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова.

– Красноярская магистраль постоянно находится на передовых позициях. Алексей Сергеевич – человек на Красноярской дороге не новый, здесь он прошел все ступени профессионального развития и роста. Он имеет разноплановый опыт, прекрасно знает специфику работы на Восточном полигоне, зарекомендовал себя как грамотный и ответственный руководитель. Уверен, что назначение Алексея Туманина позволит коллективу Красноярской дороги не только удержать достигнутую планку, но и придаст дополнительный импульс развитию магистрали, – сказал Олег Белозёров.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с назначением Вадима Владимирова на должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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