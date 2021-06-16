Красноярцам покажут «Зеркальные нейроны»

17 июня для жителей города откроется Красноярская музейная биеннале – старейший в России международный фестиваль современного искусства. Обновлённые залы Музейного центра «Площадь Мира» украсят работы из Германии и Республики Корея, объединённые одной темой – «Зеркальные нейроны». Горожан ждут в 19:00 на площадке у «Ротонды памяти и славы», где пройдёт торжественное открытие.

Четырнадцатая по счёту биеннале объединит работы более 50 авторов. Основным проектом станет "очумелая выставка". Красноярцы повторили произведения по инструкциям 34 художников и арт-групп из Германии и «зеркально» перенесли современное искусство из одной страны в другую, обходя эпидемиологические ограничения. Выставка организована Гёте-Институтом (г. Новосибирск) в рамках Года Германии в России 2020/2021.

Проект «Отображение множеств» – специальный проект биеннале, который представляет взгляд 11 авторов из Республики Корея на многие аспекты жизни их страны. На фотографиях представлены размышления о взаимодействии современной и традиционной культур, а также о проблемах взросления и ощущения себя в пространстве.

В день открытия биеннале гостей ждут экскурсии от куратора «очумелой выставки» Тибо де Ройтера и комиссара биеннале Сергея Ковалевского. Также каждый час с 13.00 до 20.00 в музей смогут войти по 30 посетителей для самостоятельного знакомства с экспозицией. В этот день вход в музей будет бесплатным, по предварительной регистрации.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте биеннале: http://biennale.ru/info