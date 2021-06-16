В Сосновоборске начал свою работу пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

Автоматизированный пост наблюдения (АПН) за состоянием атмосферного воздуха работал в тестовом режиме, хотя установили его ещё в марте, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

АПН измеряет концентрации 15 загрязняющих веществ, например, оксид, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, сероводород и ароматические углеводороды.

По словам министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых, такой же пост планируют установить в Минусинске, а в 2022 году – в Лесосибирске.

Фото: www.press-line.ru