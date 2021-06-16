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35 нетрезвых водителей задержали в Красноярске полицейские в минувшие выходные

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Красноярск
12:50 16 Июня 2021
гибдд, рейды, общество, происшествия
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Сотрудники ГИБДД краевого центра подвели итоги «Нетрезвый водитель».

Инспекторы ДПС проверяли автовладельцев на состояние опьянения. Было проверено более 500 водителей, из них более 35 имели признаки опьянения и были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.

Стоит напомнить, что за управление ТС в состоянии опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения уже предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом сообщается в официальной группе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю "ВКонтакте".

Фото: vk.com/gibdd24

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