По данным на 9:00 часов16 июня , на территории Красноярского края лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали два лесных пожара на площади 40 га в Мотыгинском и Богучанском районах. Были задействованы более 90 человек и 3 единицы техники. 11 воздушных судов привлекались на авиапатрулирование и доставку сил и средств к очагам возгораний.

По предварительным данным, пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём и сухих гроз.

Фото: aviales.ru