По поручению Александра Усса сроки ввода школы в Первомайске ускорятся

Александр Усс провёл приём граждан по личным вопросам. К главе региона лично и по видеоконференцсвязи обратились со своими вопросами и проблемами жители Енисейского, Мотыгинского, Сухобузимского и Ужурского районов. Они подняли темы образования, дорожного строительства, обеспечения жильем и чистой водой.

От жителей Мотыгинского района к губернатору обратилась Наталья Сухина с просьбой ускорить строительство новой школы в Первомайске. В посёлке живут 110 учеников, дети вынуждены учиться не отвечающим требованиям безопасности здании 1954 года постройки. Школа капитально не ремонтировалась.

Да, действительно, по словам Александра Усса, строительство школы было запланировано. Он поручил министерствам строительства и образования края ускорить этот процесс и обеспечить строительство школы на 115 учащихся до конца 2022 года.

— Профильные министерства должны организовать работу таким образом, чтобы не было никаких переносов сроков ввода, а сама школа была сдана досрочно. И не к концу, а к началу учебного года, – отметил губернатор Красноярского края.

Жители пос. Мингуль Сухобузимского района попросили решить вопрос со строительством водопровода. Водопровод проведён не по всей территории посёлка. Также люди пожаловались на низкое качество привозной воды и постоянные поломки местного водовоза.

На территории посёлка должны появиться водозаборные сооружения, водонапорная башня и водопроводные сети. Глава региона дал поручение министру промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края решить вопрос с обеспечением чистой водой до конца этого года.

Оксана Кучеренко из Ужура обратилась с просьбой помочь со строительством жилья для работников бюджетной сферы. Кстати, проектная документация на строительство 20-квартирного жилого дома уже разработана и ждёт заключения государственной экспертизы. Александр Усс поручил министерству строительства подключиться к решению вопроса, при необходимости оказать содействие в устранении замечаний и обеспечить строительство дома до конца 2022 года.

Житель посёлка Абалаково Енисейского района Сергей Ведмеденко обратился с просьбой помочь ускорить ремонт разбитой дороги на подъезде к железнодорожной станции Абалаково.

Губернатор дал поручение министру транспорта обеспечить ремонт дороги до конца 2022 года. При этом часть работ должна быть выполнена уже в этом году.

Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Фото: krskstate.ru