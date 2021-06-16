Новую школу в Первомайске планируют построить до конца 2022 года

Жители Мотыгинского района обратились к губернатору Красноярского края с просьбой ускорить процесс строительства новой школы в Первомайске. Как сообщается на сайте краевого правительства, в посёлке проживают 110 учеников, дети вынуждены учиться не отвечающим требованиям безопасности здании 1954 года постройки.

Александра Усс поручил министерствам строительства и образования края обеспечить строительство школы в Первомайске до конца 2022 года.

— Профильные министерства должны организовать работу таким образом, чтобы не было никаких переносов сроков ввода, а сама школа была сдана досрочно. И не к концу, а к началу учебного года, – отметил губернатор Красноярского края.

Фото: krskstate.ru