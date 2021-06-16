В Сухобузимском районе выявлена заражённая лесопродукция

Во время рейда в местах хранения и переработки лесопродукции, переработки и отгрузки древесины в границах муниципальных образований с. Сухобузимское, с. Павловщина Сухобузимского района на территории одного из пунктов приёма при осмотре пиломатериалов хвойных пород (лиственница сибирская) специалистами управления Россельхознадзора по Красноярскому краю обнаружены признаки заражения подкарантинной продукции карантинными стволовыми вредителями.

Продукция принадлежит ИП, осуществляющему деятельность на этом участке. Уведомления об обнаружении признаков заражения лесопродукции в управление не поступало. При этом законодательством РФ в области карантина растений предусмотрена необходимость в случае обнаружения признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами немедленно, но не позднее одного календарного дня со дня выявления таких признаков направить в территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение.

В действиях ИП усматриваются признаки нарушения правил хранения подкарантинной продукции, предусмотренные ст. 10.3 КоАП РФ. Ему выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Фото: fsvps.gov.ru