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В Солнечном откроется детский сад на 175 мест

Главная Общество
Красноярск
10:54 16 Июня 2021
открытие, детсад, строительство, район
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При участии фракции «Единая Россия» в Заксобрании в крае за последние годы в крае было построено 18 школ и 34 детских сада
В мкр. Солнечный откроется новый детский сад на 175 мест. Учреждение находится по адресу проспект Молодежный, 29. Открытие детского сада запланировано на сентябрь.

Депутат Законодательного собрания края от фракции «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Виктор Кардашов подробно рассказал о предстоящем открытии:

«Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании, что называется, держит руку на пульсе по строительству новых объектов: школ, детских садов. Но бывают такие острые ситуации, как в Солнечном, когда строительство жилья опережает строительство образовательных учреждений. В данном случае удалось решить вопрос по введению нового объекта  - садика на 175 мест, стоимостью 183 млн. рублей. В настоящее время уже идет отбор детей, согласно существующей в городе Красноярске очереди, чтобы ребятишки к началу сентября могли пойти в детский сад», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, с проблемами плохой инфраструктуры жители Солнечного борются уже несколько лет. С просьбой построить больше школ и детских садов, а также наладить инфраструктуру микрорайона они выходили на митинг и даже записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Проблема развития инфраструктуры в микрорайоне находится на контроле местного отделения партии «Единая Россия». Они регулярно встречаются с жителями и обсуждают текущие вопросы жизнедеятельности микрорайона. Строительство детского сада также находилось на особом контроле у депутатов от партии разных уровней.

Узнав о приближающимся открытии детского сада, жители отреагировали позитивно. Так, жительница микрорайона Елена Корнева от всей души поблагодарила региональные власти и единороссов.

«Я, как давний житель Солнечного, очень рада, что здесь будет новый садик. У нас ведь идет активная застройка, заселение новых домов молодыми семьями. И это очень-очень больной вопрос, так как те садики, которые у нас есть, уже давно не вмещают всех деток. По этому поводу мы встречались и с активом «Единой России», и с властью районной. Огромное спасибо всем, кто нам помог!», - поделилась впечатлениями женщина.

Экспертиза показала, что здание нового детского сада полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и подходит для эксплуатации.

Учреждение прошло регистрацию в Росреестре, получив статус объекта муниципальной собственности, что явилось основанием для его передачи в оперативное управление образовательному учреждению.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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