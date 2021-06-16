18 июня
Красноярск
погода +20 °C
72.5
 
€ 86.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы выиграли 22 медали на чемпионате России по рафтингу

Главная Общество
Красноярск
11:30 16 Июня 2021
спорт, сборная, реки
версия для печати Ico_print

В майкопском районе Адыгеи завершился чемпионат России по рафтингу «Интерралли «Белая-2021», класс судов R4 (четырёхместная) и R6 (шестиместная). Краевая сборная выставила на соревнования в мужской и женской частях сразу 13 команд и завоевала 22 награды, сообщается на сайте Крайспорт.

Лучшего результата добились девушки из команды «Енисеюшка», выигравшие чемпионат страны в «четвёрках» (пять золотых медалей из пяти), и ставшие первыми в «шестёрках» (три золота и два серебра). Ещё одна красноярская команда – «Сибирячка» – выиграла четыре серебра в «четвёрках» и одну бронзу в шестёрках. Коллектив «Абатак», в свою очередь, взял одно серебро в «четвёрках» и две бронзы в «шестёрках».

Следующим чемпионатом для победителей станет Кубок мира, проходящий на реке Врбас с 18 по 20 июня.

Фото: Крайспорт

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Число врачей в Красноярском крае увеличилось на 6%

Число врачей в Красноярском крае увеличилось на 6%

18 Июня 2021 г.
Такие данные приводит Красноярскстат
Новости Красноярска: Ещё три пляжа открылись в Красноярском крае

Ещё три пляжа открылись в Красноярском крае

18 Июня 2021 г.
Теперь жители края могут посетить семь пляжей, безопасных для отдыха
Новости Красноярска: В России предложили клонировать Дерипаску

В России предложили клонировать Дерипаску

18 Июня 2021 г.
Идею предложили в комментариях в YouTube к фильму о больницах, построенных промышленником
Новости Красноярска: Продажи билетов через интернет выросли на Красноярской железной дороге в 3 раза в мае

Продажи билетов через интернет выросли на Красноярской железной дороге в 3 раза в мае

18 Июня 2021 г.
В мае 2021 года на КрасЖД оформлено 75,8 тысяч электронных билетов
Новости Красноярска: C 21 июня автобусы № 22 и 26 выйдут на маршрут без кондукторов

C 21 июня автобусы № 22 и 26 выйдут на маршрут без кондукторов

18 Июня 2021 г.
Пассажиры автобусов будут оплачивать проезд самостоятельно
Новости Красноярска: На выходных в Красноярске будет дождливо и жарко

На выходных в Красноярске будет дождливо и жарко

18 Июня 2021 г.
Температура поднимется до +31°C
Новости компаний
17/06
«Красноярский цемент» награжден за эффективную работу в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

16 Июня 2021 г.
Он побил рекорд француза Мишеля Платини
Новости Красноярска: «Красный Яр – 2006» и «Енисей-СТМ» одерживают победы на турнире в Зеленограде

«Красный Яр – 2006» и «Енисей-СТМ» одерживают победы на турнире в Зеленограде

14 Июня 2021 г.
Во всероссийском турнире принимают участие 16 команд
Новости Красноярска: Проект «В центре Мира» приостановили на 30 дней из-за роста заболеваемости COVID-19

Проект «В центре Мира» приостановили на 30 дней из-за роста заболеваемости COVID-19

16 Июня 2021 г.
Об этом в своем Instagram сообщил мэр Сергей Еремин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru