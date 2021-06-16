Красноярцы выиграли 22 медали на чемпионате России по рафтингу

В майкопском районе Адыгеи завершился чемпионат России по рафтингу «Интерралли «Белая-2021», класс судов R4 (четырёхместная) и R6 (шестиместная). Краевая сборная выставила на соревнования в мужской и женской частях сразу 13 команд и завоевала 22 награды, сообщается на сайте Крайспорт.

Лучшего результата добились девушки из команды «Енисеюшка», выигравшие чемпионат страны в «четвёрках» (пять золотых медалей из пяти), и ставшие первыми в «шестёрках» (три золота и два серебра). Ещё одна красноярская команда – «Сибирячка» – выиграла четыре серебра в «четвёрках» и одну бронзу в шестёрках. Коллектив «Абатак», в свою очередь, взял одно серебро в «четвёрках» и две бронзы в «шестёрках».

Следующим чемпионатом для победителей станет Кубок мира, проходящий на реке Врбас с 18 по 20 июня.

Фото: Крайспорт