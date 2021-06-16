В Железногорске прокуратура помогла сотруднику фирмы вернуть незаконно удержанные работодателем деньги

В Железногорске прокуратура помогла работнику вернуть незаконно удержанные работодателем деньги. Оказалось, что между заявителем и работодателем было заключено соглашение о возмещении ущерба от ДТП. Работник обязался в течение года ежемесячными удержаниями из заработной платы выплатить сумму ремонта ТС. Позже в связи с временной нетрудоспособностью и увольнением из организации мужчина не смог выплачивать деньги из заработной платы.

Вопреки требованиям закона работодатель удержал 62 тыс рублей из начисленного работнику пособия по временной нетрудоспособности и окончательного расчёта при увольнении, хотя по закону не имел на это права.

Прокуратура директору вынесла представление, по результатам рассмотрения заявителю денежные средства возвращены в полном объёме.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Фото: astrakhanfm.ru