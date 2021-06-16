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Сотрудники ГИБДД задержали трактор с нетрезвым водителем недалеко от деревни Краснинка

Главная Общество
Красноярск
11:10 16 Июня 2021
в красноярском крае, гибдд
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Сотрудники ГИБДД «Красноярское» задержали 29-летнего сельского жителя за вождение трактора в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Всё произошло недалеко от деревни Краснинка. Трактор двигался на встречу инспекторам и не остановился по требованию. Вместо этого тракторист решил скрыться от преследования, поехав через поле.

Ему это не удалось. После недолгой погони, сотрудники ГИБДД остановили тракториста. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян, в его крови обнаружили 1,33 мг/л алкоголя.

Трактор изъяли, а на незадачливого водителя составили протокол. Теперь сельчанину грозит штраф, а пока он по решению суда проведет под административным арестом 11 суток.

Фото: ГИБДД "Красноярское"

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