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Житель Назарово незаконно торговал спиртом в своем гараже

Главная Общество
Красноярск
10:55 16 Июня 2021
мвд, происшествия, общество
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Назарово сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из незаконного оборота спиртосодержащую жидкость. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Почти 3 тысячи литров немаркированной алкогольной продукции (42 бутылки, а также 550 канистр объёмом 5 литров каждая) предприимчивый назаровчанин хранил в своем гараже. По предварительной оценке, сумма, которую мужчина собирался выручить за алкоголь, составляет 270 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде Ведётся следствие.

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