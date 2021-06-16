Житель Назарово незаконно торговал спиртом в своем гараже

В Назарово сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из незаконного оборота спиртосодержащую жидкость. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Почти 3 тысячи литров немаркированной алкогольной продукции (42 бутылки, а также 550 канистр объёмом 5 литров каждая) предприимчивый назаровчанин хранил в своем гараже. По предварительной оценке, сумма, которую мужчина собирался выручить за алкоголь, составляет 270 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде Ведётся следствие.