В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли из огня свыше 700 человек

Более 4,3 тысячи пожаров произошло в Красноярском крае в этом году. Сотрудники МЧС спасли из огня свыше 700 человек. Погибли на пожарах более 110 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Например, в марте в Лесосибирске, в пожаре скончались четверо детей (2, 5, 10 и 17 лет), ещё двое взрослых получили травмы.

Пожары случаются и летом, когда дачники начинают отапливаться при помощи печей, электрообогревателей. Например, в июне в городе Тайшет Иркутской области загорелся деревянный дом. Погибли двое детей (1,7 и 5 лет), а также их 24-летний отец. Мужчина пытался спасти малышей из огня, но не успел и погиб. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

А 26 апреля в Хакасии погибли трое детей (4, 6 и 7 лет). Ребят вытащили из огня и доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли их спасти. Причина возгорания: детская шалость с огнём.

Чтобы предотвратить такие печальные последствия, сотрудники МЧС проводят большую профилактическую работу, напоминают жителям региона о том, что недопустимо оставлять детей без присмотра, убирать в безопасное место спички, зажигалки и любые устройства, которыми можно разжечь огонь.