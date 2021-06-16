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В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли из огня свыше 700 человек

Главная Общество
Красноярск
10:45 16 Июня 2021
происшествия, общество, мчс, пожары
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Более 4,3 тысячи пожаров произошло в Красноярском крае в этом году. Сотрудники МЧС спасли из огня свыше 700 человек. Погибли на пожарах более 110 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Например, в марте в Лесосибирске, в пожаре скончались четверо детей (2, 5, 10 и 17 лет), ещё двое взрослых получили травмы.

Пожары случаются и летом, когда дачники начинают отапливаться при помощи печей, электрообогревателей. Например, в июне в городе Тайшет Иркутской области загорелся деревянный дом. Погибли двое детей (1,7 и 5 лет), а также их 24-летний отец. Мужчина пытался спасти малышей из огня, но не успел и погиб. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

А 26 апреля в Хакасии погибли трое детей (4, 6 и 7 лет). Ребят вытащили из огня и доставили в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли их спасти. Причина возгорания: детская шалость с огнём.

Чтобы предотвратить такие печальные последствия, сотрудники МЧС проводят большую профилактическую работу, напоминают жителям региона о том, что недопустимо оставлять детей без присмотра, убирать в безопасное место спички, зажигалки и любые устройства, которыми можно разжечь огонь.

"Нагревательные приборы тоже нужно убрать подальше. Следует спрятать керосинки, газовые приборы. С детьми, особенно с подростками, нужно проводить профилактические беседы о недопустимости разведения костров вблизи домов, поджигания травы и сена. Также нужно акцентировать внимание на то, что нельзя разводить огонь на чердаках и в подвалах", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

 

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