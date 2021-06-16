Дорогу на Тюхтет – Чиндат в Красноярском крае завершат в этом году

Ремонт дороги Тюхтет-Чиндат в Тюхтетском районе, который был начат в 2020 году, планируют завершить этой осенью, сообщает «КрУДор». На данный момент уже сдано три километра дорожного полотна. На участках с 76 по 80,4 км подняли земное полотно.

В августе специалисты отремонтируют ещё 5,5 км дорожного покрытия и установят дорожные знаки. Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, автодорога Тюхтет - Чиндат обеспечивает транспортную доступность населенных пунктов Чиндатского сельсовета с районным центром, селом Тюхтет. В состав сельсовета входят село Чиндат и деревня Пасечное. Исторически здесь проживают чулымцы - коренной малочисленный народ Сибири.