«IT-Куб» в Красноярске

Первый «IT-Куб» в регионе был создан в Норильске в декабре 2020 года. Его учениками стали 400 школьников, в мероприятиях центра приняли участие тысячи детей и взрослых.
Уже будущей осенью в Красноярске центр цифрового образования детей «IT-Куб примет первых 400 красноярских школьников. Дети от 12 лет смогут бесплатно обучаться разрабатывать мобильные приложения, системному администрированию, программированию роботов, работать с большими данными.
Оснащение центра будет современным – высокопроизводительные компьютеры, шлемы виртуальной реальности, оборудование для системного администрирования, видео и аудио монтажа. Финансирование производится из краевого и федерального бюджетов.
«IT-Куб» появится благодаря сотрудничеству СибГУ им. М.Ф. Решетнёва и детского технопарка «Кванториум». В рамках нацпроекта «Образование» планируется проводить совместные образовательные мероприятия, обмениваться опытом, организовывать практику для студентов.
Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.
Фото: minobraz.midural.ru