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«IT-Куб» в Красноярске

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Красноярск
09:45 16 Июня 2021
образование, красноярск, общество
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Первый «IT-Куб» в регионе был создан в Норильске в декабре 2020 года. Его учениками стали 400 школьников, в мероприятиях центра приняли участие тысячи детей и взрослых.

Уже будущей осенью в Красноярске центр цифрового образования детей «IT-Куб примет первых 400 красноярских школьников. Дети от 12 лет смогут бесплатно обучаться разрабатывать мобильные приложения, системному администрированию, программированию роботов, работать с большими данными.

Оснащение центра будет современным – высокопроизводительные компьютеры, шлемы виртуальной реальности, оборудование для системного администрирования, видео и аудио монтажа. Финансирование производится из краевого и федерального бюджетов.

«IT-Куб» появится благодаря сотрудничеству СибГУ им. М.Ф. Решетнёва и детского технопарка «Кванториум». В рамках нацпроекта «Образование» планируется проводить совместные образовательные мероприятия,  обмениваться опытом, организовывать практику для студентов.

Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края. 

Фото: minobraz.midural.ru

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