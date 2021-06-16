«IT-Куб» в Красноярске

Первый «IT-Куб» в регионе был создан в Норильске в декабре 2020 года. Его учениками стали 400 школьников, в мероприятиях центра приняли участие тысячи детей и взрослых.

Уже будущей осенью в Красноярске центр цифрового образования детей «IT-Куб примет первых 400 красноярских школьников. Дети от 12 лет смогут бесплатно обучаться разрабатывать мобильные приложения, системному администрированию, программированию роботов, работать с большими данными.

Оснащение центра будет современным – высокопроизводительные компьютеры, шлемы виртуальной реальности, оборудование для системного администрирования, видео и аудио монтажа. Финансирование производится из краевого и федерального бюджетов.

«IT-Куб» появится благодаря сотрудничеству СибГУ им. М.Ф. Решетнёва и детского технопарка «Кванториум». В рамках нацпроекта «Образование» планируется проводить совместные образовательные мероприятия, обмениваться опытом, организовывать практику для студентов.

Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Фото: minobraz.midural.ru