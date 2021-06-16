Губернатор края дал поручение заместителю председателя правительства края Алексею Подкорытову проработать с правительством РФ вопрос увеличения поставок вакцины в Красноярский край.

— Массовая вакцинация – единственный путь победить пандемию. Если не ставить прививки, мы будем ходить по кругу: от очередного подъёма заболеваемости к следующему. Ну не может быть эффекта от 10 или 20 процентов привитых в крае. В этом случае никакой речи о сформированном коллективном иммунитете быть не может, – отметил Александр Усс.

Стоит отметить, что сегодня в Красноярский край доставлено 20 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые развозят по больницам и поликлиникам города и края.

С начала периода вакцинации всего в регион отгрузили свыше 377 тысяч доз вакцины. В ближайшее время в край будет доставлено ещё около 20 тысяч доз – среди них «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Фото: krskstate.ru