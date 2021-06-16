Более 100 протоколов за нарушение масочного режима за первую половину июня

На сайте администрации города Красноярска сообщается, что в течение двух недель специалисты администрации и сотрудники полиции проверяли соблюдение масочного режима. Проинспектировали торговые объекты, остановочные пункты и предприятия общественного питания. Нарушения выявлены на 174 объектах. Было составлено 108 протоколов. Участники рейдов провели около 350 бесед с горожанами.

Стоит отметить, что на территории Красноярска отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, растёт количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в реанимации и на аппаратах ИВЛ. На заседании оперштаба под председательством губернатора края Александра Усса принято решение усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

​Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

Фото: twitter.com/radio1_news