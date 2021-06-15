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В Красноярском крае увеличивают количество коек для больных с COVID-19

Главная Общество
Красноярск
17:55 15 Июня 2021
общество, в красноярском крае, больница
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Количество заболевших COVID-19 неуклонно растет в Красноярском крае. На заседании оперштаба, которое прошло сегодня, 15 июня, под председательством губернатора края Александра Усса, обсудили меры по предотвращению распространения коронавируса.

Как сообщил заместитель председателя правительства Алексей Подкорытов, за последние две недели жители региона стали чаще обращаться в поликлиники и больницы с признаками заболевания новой коронавирусной инфекцией. С каждым днем увеличивается и количество пациентов, находящихся в реанимации, в том числе и на аппаратах ИВЛ. На сегодняшний день в регионе  развернуто 2,5 тысячи коек, но этого недостаточно. Было принято решение увеличить количество мест в больницах края для пациентов с диагностированным covid-19.

В среду, 16 июня, будет открыто отделение на 50 коек в онкологическом диспансере. С 19 июня больных ковидом будут отправлять на лечение в больницу №7, а с 22 июня – откроется корпус в больнице №4 на ул. Кутузова. Еще один корпус – в краевой офтальмологической клинике – начнет принимать пациентов с коронавирусом с 29 июня, а  1 июля  еще и госпиталь для ветеранов войн. Беременным и родившим женщинам с covid-19 начнут оказывать необходимую помощь с 25 июня в родильном доме № 1.

Кроме этого, в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Уже на этой неделе станут чаще проводить проверки в магазинах, ТЦ, общественном транспорте и т.д. Об этом сообщается на сайте правительства.

Решений о введении новых ограничений пока не принято, но изменения в указ могут быть внесены в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Губернатор региона отметил, что медицинские учреждения края готовы принять возрастающее количество пациентов с коронавирусной инфекцией, но главная задача – пресечь рост заболеваемости.

«Понятно, что все устали от ограничений. Но иного выхода у нас нет: давайте заботиться о себе, о здоровье окружающих нас родных, коллег и друзей», - подчеркнул Александр Усс.

Фото: Юлия Пыхалова

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